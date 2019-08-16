В Иркутске на митинге КПРФ активисты Молодой Гвардии Единой России, принимавшие участие в помощи пострадавшим в затопленных районах области, призвали к ответу депутатов законодательного собрания, которые не поддержали законопроекты, направленные на помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

В Иркутске на митинге КПРФ активисты "Молодой Гвардии Единой России", принимавшие участие в помощи пострадавшим в затопленных районах области, призвали к ответу депутатов законодательного собрания, которые не поддержали законопроекты, направленные на помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области.На площадь перед Дворцом спорта "Труд" активисты "Молодой Гвардии" вышли с плакатами и громкоговорителями. "Позор КПРФ!", "КПРФ, где ты была, когда наши дома затопило?!", "КПРФ против налоговых льгот пострадавшим", – скандировали молодые люди.Молодогвардеец Артем Цындыжапов призвал к ответу присутствующих коммунистов. "В Иркутской области произошла страшная трагедия, в результате наводнения более 38 тысяч человек пострадали. Многие потеряли близких людей, имущество. Мы все это видели собственными глазами, я был в составе волонтерского корпуса в зоне затопления. Мы помогали разбирать завалы, помогали нуждающимся гуманитарной помощью. В это время в Законодательном собрании Иркутской области депутаты, члены фракции КПРФ, отклоняют проработанные законопроекты, направленные на поддержку пострадавших: на отмену налогов, дополнительные выплаты", – отметил активист,По его словам, КПРФ раньше выступала за социальную справедливость и поддержку обычных граждан, но сейчас партия не только не помогает людям, но и отклоняет важные и жизненно необходимые для населения Иркутской области законопроекты.Ранее "Единая Россия" договорилась с МЧС открыть учебные центры для волонтеров на территории тех регионов страны, которые наиболее подвержены возникновению чрезвычайных ситуаций. Первый подобный центр будет открыт именно в Иркутске исходя из опыта, который пережил регион.Масштабное наводнение затронуло 10 районов Иркутской области. Всего было подтоплено 109 населенных пунктов с более чем 10 тыс. жилых домов, в которых проживает почти 43 тыс. человек. Больше остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В конце июля Иркутская область пережила вторую волну паводков, в результате которой были подтоплены 58 населенных пунктов, пострадали почти 2 тыс. домов.