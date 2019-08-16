Сегодня, 16 августа, Юлия Высоцкая отмечает свой 46-ой день рождения. Перед важной датой популярная актриса объявила об уходе.

Сегодня, 16 августа, Юлия Высоцкая отмечает свой 46-ой день рождения. Перед важной датой популярная актриса объявила об уходе.Юлия Высоцкая играет в театре и снимается в кино, ведет и записывает передачи, пишет книги. А еще успевает уделять внимание членам семьи и встречаться с друзьями. К тому же артистка следит за собой: выкраивает время на покупки и физические нагрузки. Можно сказать, что у Высоцкой нет ни единой свободной минуты.Сегодня, 16 августа, артистка отмечает день рождения. Ей исполнилось 46 лет, но кто даст?! Юлия Высоцкая буквально заряжает позитивом и безудержной энергией. К тому же обладает великолепной фигурой, которую не стесняется показать. Артистку уже поздравили друзья. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram именинница выложила поздравления.А еще Юлия Высоцкая объявила об уходе. Речь идет о передаче "Мне это нравится" - YouTube-проекте на ее канале, который не так давно она завела, следуя повальной моде. "Друзья, программа "Мне это нравится!" уходит в небольшой отпуск. Две недели пролетят незаметно, и очень скоро мы вернемся в эфир. До встречи в сентябре!" – оптимистично объявила .Впрочем, отдыхать и ничего не делать популярная актриса и телеведущая не намерена. наоборот, она полна планов. "бездельничать не будем, будем #отдыхать и собирать новые сюжеты (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пообещала артистка.