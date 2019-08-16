Ведущая Алена Водонаева опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети Instagram. Кадр вызвал бурную реакцию у мужской половины аудитории.

Ведущая Алена Водонаева опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети Instagram. Кадр вызвал бурную реакцию у мужской половины аудитории.На снимке звезда позирует в одном бикини в очень соблазнительной позе. Она присела на корточки так, что ее ягодицы оказались прямо перед объективом. Купальник на ней комбинированный: верх персикового цвета, а низ – черный в крупный белый горох. Сзади на трусиках прикреплен бантик."Поскольку все последние Stories были адресованы девушкам, мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется. Этим летом у меня вообще мало секси фоток. То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси", – поделилась экс-участница проекта "Дом-2".В комментариях начался настоящий коллапс, сообщает . "Твоя попа в любом размере секси! Идеальная!", "Ну, попец тут хороший, только, по– моему, он уже схуднул!", "Все, как всегда, в своем репертуаре! Красиво и пошло!", "Вот это арбузы! Покруче моих дынек. Шикарная!", "Очень красиво тебе с аппетитными формами!", "Милаха такая, Аленка, не худей!", "Очень красивая женщина! И худеть сильно не нужно, все в пропорции!", – писали восторженные фанаты."Ну, ты даешь! Смелая! Красотка!", – отметил обескураженный фолловер.Между тем, мужчин такое фото не удовлетворила до конца. Многие из них нахально требовали, чтобы звезда оголилась еще больше. "Можно было и без купальника!", – высказался недовольный пользователь Сети.