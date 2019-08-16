Со дня смерти русского поэта и музыканта Михаила Круга прошло уже 17 лет. Истинный убийца автора песен до сих пор не был найден, в расследование решил вмешаться телеведущий Андрей Малахов.

Со дня смерти русского поэта и музыканта Михаила Круга прошло уже 17 лет. Истинный убийца автора песен до сих пор не был найден, в расследование решил вмешаться телеведущий Андрей Малахов.14 августа состоялась запись программы "Прямой эфир". В ней выяснили новые обстоятельства убийства шансонье.В съемке приняли участиесестра певца Ольга Медведева, вдова Круга Ирина, певец Леонид Телешев, актер и певец Юрий Кузнецов-Таежный. Запись длилась около 1,5 часов.Накануне, 6 августа, в доме усопшего был проведен следственный эксперимент. В тот день туда привезли одного из подозреваемых по делу об убийстве Михаила, участника банды "Волков" Александра Агеева.Материал дополняется