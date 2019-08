Тёща печёт блины. Рядом ходит кот и просит. Тёща: - Уйди, наглец! Кот продолжает тереться об ноги. Она: - Убирайся, гад! Вдруг звонок в дверь. Заходит зять, тёща ставит перед ним тарелку блинов. ""Это неспроста!"" - думает зять. Бросает один блин коту. Кот съедает и падает замертво. Зять, рассвирепев, выбрасывает тёщу в окно. Кот всакивает: - YES, YES, YES!!! еще анекдот!