Более 70% предложения на московском рынке аренды – это традиционно объекты экономкласса.

Минимальная ставка аренды квартиры в старых границах Москвы в июле составила - 19 тыс рублей в месяц, в Новой - 17 тыс рублей месяц, подсчитали аналитики компании "МИЭЛЬ-Аренда". Для сравнения, в Московской области арендные ставки стартуют от 14 тыс рублей в месяц.По минимальной цене в Москве можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 30 квадратов в районе Люблино. В квартире есть необходимая мебель и бытовая техника. Среди бюджетных вариантов – однушка в районе Хорошево-Мневники за 20 тыс рублей в месяц.В Новой Москве, по данным аналитиков, минимальная стоимость аренды начинается от 17 тыс рублей в месяц. За эту сумму можно арендовать квартиру в 31 кв м с мебелью и техникой, в поселке ЛМС.По словам управляющего директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, более 70% предложения на рынке аренды – это традиционно объекты экономкласса. Основной спрос сосредоточен на качественных и комфортных для жизни объектах, с хорошим ремонтом и мебелью.