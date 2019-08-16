В Москве впервые состоится фестиваль планета балета. Дни.ру подарят своим читателям возможность сходить на Лебединое озеро совершенно бесплатно.

В Москве впервые состоится фестиваль планета балета. "Дни.ру" подарят своим читателям возможность сходить на "Лебединое озеро" совершенно бесплатно.Балет "Лебединое озеро" одна из самых знаменитых постановок, ставшая визитной карточкой России. Это классическая история любви, которая уже покорила сердца миллионов зрителей.Балет пройдет под живую музыку в исполнении симфонического оркестра "Инструментальная капелла". Прозвучат известные композиции Чайковского, которые не оставят никого равнодушными.Представление состоится в Московском Дворце Молодежи 23 августа в 20.00 мск.Попасть на балет "Лебединое озеро" 23 августа очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 20 августа. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на балет "Лебединое озеро".Напоминаем, что билеты на концерт группы "Моральный кодекс".