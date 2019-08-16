Экс-футболист сборной Италии Марио Балотелли, который известен своим эксцентричным характером и который находится в статусе свободного агента, не нашел общего языка с бразильским Фламенго. Клуб предлагал ему зарплату в 4 млн евро.

Экс-футболист сборной Италии Марио Балотелли, который известен своим эксцентричным характером и который находится в статусе свободного агента, не нашел общего языка с бразильским "Фламенго". Клуб предлагал ему зарплату в 4 млн евро.В официальном заявлении бразильского клуба говорится, что два раунда переговоров с темнокожим итальянцем не дали результатов. При этом "Спорт-экспресс" сообщает, что игрок мог кроме весьма большой по бразильским меркам зарплаты получить дополнительно 5,4 млн евро подъемных при подписании контракта.Балотелли играл в трех топ-чемпионатах Европы – в Италии, Англии и Франции. Последним клубом для него был французский "Марсель". После расторжения контракта он находится в статусе свободного агента и занимается поисками новой команды.