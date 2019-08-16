Бессмыслицей и актом популизма назвал новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. По его словам, властям Украины лучше заняться разработкой стратегии развития собственного государства.

"Бессмыслицей и актом популизма" назвал новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков."Все это вызывает иронию", — отметил он в комментарии РИА Новости. По словам Бобкова, украинским властям нужно не стратегии писать, а показать, что Украина действительно готова прекратить огонь в зоне разграничения с ДНР и ЛНР и выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.Бобков также считает, что властям Украины стоит заняться разработкой стратегии развития собственного государства и задуматься над тем, как не допустить дальнейшего политического раскола внутри общества.Ранее замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о создании рабочей группы по вопросам реинтеграции "оккупированных территорий", которая будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма.В частности, на Украине собираются разработать к 2020 году первый пакет инициатив. Рябошапка сообщил что "будет подготовлена концепция переходного правосудия".После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму был проведен референдум, на котором подавляющее число избирателей высказалось за то, чтобы вернуться в Россию.