Штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест от 5 до 10 дней или 30 часов обязательных работ. Так в России могут начать наказывать владельцев собак опасных пород, которые выгуливают их без поводка и намордника.

Штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест от 5 до 10 дней или 30 часов обязательных работ. Так в России могут начать наказывать владельцев собак опасных пород, которые выгуливают их без поводка и намордника.Такая инициатива поступила спикеру Госдумы Вячеславу Володину от президента общественной организации "Коллективная защита" Марата Аманлиева, сообщает Russia Today. Перечень опасных пород собак уже принят правительством. В него вошли 12 пород собак и метисы. У них всех генетически закреплена агрессия и сила, которая потенциально представляет опасность для человека. Марат Аманлиев подчеркнул, что запрет выгула собак опасных пород без намордника и поводка есть в законе "О жестоком обращении с животными". Но наказания за нарушение этого требования в принятом в 2018 году законе нет.Аманлиев считает, что потенциальная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан при нападении собак требует определения административной ответственности за несоблюдение установленных законом запретов. Правозащитник предлагает прописать его отдельной статьей в Кодекс об административных правонарушениях. При этом исключение должны представлять случаи, когда собака выгуливается на огороженной территории.