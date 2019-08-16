Советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин в эфире телеканала Интер разнес экс-президента Украины Петра Порошенко за использование коррупционной схеме при поставках угля в страну. Политик, близкий к американскому лидеру Дональду Трампу, заявил, что такого человека, как он, нельзя оставлять на свободе.

Советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин в эфире телеканала "Интер" разнес экс-президента Украины Петра Порошенко за использование коррупционной схеме при поставках угля в страну. Политик, близкий к американскому лидеру Дональду Трампу, заявил, что такого человека, как он, нельзя оставлять на свободе.За время нахождения на посту президента Украины Петр Порошенко умудрился нажить себе врагов не только внутри страны, но и, судя по всему, далеко за океаном. Там, американский политикСэм Кислин, который, как говорят, близок к Дональду Трампу, прямо обвинил его в использовании коррупционной схемы "Роттердам+" во время поставок угля."Это всем известная формула, которая была выдумана и сделана господином Порошенко, он сам, между прочим, говорил об этом, он даже обманул нашего президента", – в эфире телеканала "Интер" рассказал Кислин. По его словам, под руководством Петра Порошенко Украина закупила корабль угля по очень высокой цене, после чего начала получать более выгодные предложения, когда стоимость товара была ниже на 50, а иногда и на 60 долларов дешевле."Но ему интересно было покупать дороже, чтобы он мог эту разницу забирать у украинцев и класть себе в карман", – подчеркнул американский политик. По его словам, тогда как уголь покупался в России за 30 долларов, в документах значились суммы в 100 или 150 долларов. Разница выводилась на частные счета. "От 700 до 800 миллионов долларов украдено у украинского народа", – уверен Кислин.При этом политик подчеркнул, что ответственность за эту схему несет лично Петр Порошенко, который тогда занимал должность президента Украины. И за подобное преступление, уверен Кислин, он должен понести заслуженное наказание. "Порошенко – это главный враг. Безответственный, жадный. Что я могу сказать о человеке, который обворовывал. Ну как можно такого человека держать на свободе даже?", – заключил он.