Полицейские помогли разыскать потерявшегося пожилого мужа женщины.

На имя начальника ОМВД России по Вязниковскому району поступило благодарственное письмо от жительницы города Вязники. Искренние слова благодарности женщина адресовала сотрудникам уголовного розыска, которые помогли в поисках её пожилого мужа.4 августа 79-летний местный житель вышел на улицу и пропал. Женщина предприняла попытки самостоятельно найти супруга, но они оказались безуспешными. Спустя несколько часов пенсионерка обратилась к правоохранителям.Незамедлительно домой к женщине прибыли сотрудники уголовного розыска. Уточнив данные пропавшего, характерные приметы внешности и одежды, в которой он был, полицейские предприняли неотложные меры к розыску.Поздним вечером потерявшегося пенсионера обнаружили в 18 километрах от дома.«Сотрудники уголовного розыска спасли человеку жизнь. От всей души хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в поисках моего мужа. Огромное вам спасибо!» - говорится в письме.