На днях в Сети разразился громкий скандал с участием певицы Ольги Бузовой. Несмотря на то, что исполнительница извинилась за свое необдуманное высказывание, ее продолжают активно критиковать.

На днях в Сети разразился громкий скандал с участием певицы Ольги Бузовой. Несмотря на то, что исполнительница извинилась за свое необдуманное высказывание, ее продолжают активно критиковать.Ведущую проекта "Дом 2" призвали научиться следить за тем, что произносишь. И даже в шуточной форме не произносить подобных фраз.По его мнению, холокост, геноцид народов, блокада Ленинграда – это все не поводы для шуток. "На мой взгляд, давно уже пора всем людям понять одну важную истину. Нельзя над темами, которые привели к гибели большого количества людей", – высказался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян."Очень жаль, что Ольга Бузова не поняла этого, когда выпускала свой ролик", – отметил эксперт.Тем не менее, он вспомнил про извинение певицы. Манукян считает, что исполнительница поступила правильно, взяв на себя ответственность и признав вину .Также поступила информация, что Instagram Бузовой могут заблокировать. С этой инициативой зампред партии “Народ против коррупции” Виталий Бородин.Как утверждает общественник, своим поведением Ольга оскорбляет ветеранов и растлевает молодежь. Тelegram-канал Mash сообщил, что в связи с этим, зампред написал генпрокурору Юрию Чайке и в официальной форме попросил принять меры.