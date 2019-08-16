Непобедимый на ринге боксер первого тяжелого веса Александр Усик, который в прошлом году стал абсолютным чемпионом мира в своей категории, победив россиянина Мурата Гассиева, переходит в супертяжи. Его менеджерская команда анонсировала первый бой украинца 12 октября.

Непобедимый на ринге боксер первого тяжелого веса Александр Усик, который в прошлом году стал абсолютным чемпионом мира в своей категории, победив россиянина Мурата Гассиева, переходит в супертяжи. Его менеджерская команда анонсировала первый бой украинца 12 октября.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Усик после боя с Гассиевым объединил титулы по главным профессиональным версиям – WBA, WBC, IBF и WBO. Однако затем, когда Александр объявил о своем грядущем переходе в супертяжелый вес, все организации лишили его чемпионских поясов.Дебютный бой Усика в супертяжах должен был состояться в мае 2019 года против Карлоса Такова, однако поединок не состоялся из-за травмы украинца. Теперь менеджер Эгис Климас заявил, что Усик проведет бой 12 октября в Чикаго. Имя его соперника пока не называется. Экс-чемпион провел в первом тяжелом весе 16 боев и все выиграл.Посмотреть эту публикацию в Instagram October 12th Chicago @usykaa @matchroomboxing @alex.krassyuk @eddiehearn @dazn_usa #klimasmanagement Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement) 15 Авг 2019 в 1:43 PDT