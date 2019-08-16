Мужчина хотел украсть из чужого дома имевшееся там имущество

Мужчина хотел украсть из чужого дома имевшееся там имуществоВ конце июня этого года в дежурную часть полиции в Кольчугинском районе позвонила местная жительница, сообщившей, что, проходя мимо одного из частных домов, заметила, как неизвестный мужчина, выставив окно, пытается залезть внутрь.Оперативно прибывшие правоохранители задержали на месте 36-летнего местного жителя. Мужчина хотел украсть из чужого дома имевшееся там имущество.Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.