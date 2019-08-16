Известный телеведущий, актер, шоумен и сценарист Александр
Гудков объяснил возникновение пикантного снимка, на котором он позирует с
артисткой Аглаей Тарасовой. Кадр в свое время наделал много шума.
Известный телеведущий, актер, шоумен и сценарист Александр
Гудков объяснил возникновение пикантного снимка, на котором он позирует с
артисткой Аглаей Тарасовой. Кадр в свое время наделал много шума.
Аглая и Александр запечатлены практически обнаженными – на звездах
только черные капроновые колготки и обувь. Гудков и Тарасова стоят приобнявшись
и смотрят в глаза друг другу, причем артистка положила ладонь на ягодицу коллеги по цеху.
"Вообще меня ругали за эту фотографию, потому что чуть-чуть съехала линия штриха!" – отметил артист.
Александр Гудков рассказал известному YouTube-блогеру Илье
Соболеву, что кадр был сделан во время фотосессии. Он и Аглая Тарасова снимались
для питерского журнала "Собака".
"Дело в том, что… все
отфотографировали, все нормально, и я вижу, что они хотят что-то еще,
фотографы. Ну, типа… И боятся мне сказать. Подсылают мне какую-то девочку: "Саш,
там еще есть…". Я говорю: "Что вы хотите? Давайте, что случилось?". И они
говорят: "Вот у нас есть фотография – вот, в трусах, колготках женских", потому
что там было о состояниях мужского и женского. И Я говорю: "Давайте без
трусов!" – рассмеялся Александр.
Аглая Тарасова, по словам Гудкова, без колебаний приняла его
идею. Они, не раздумывая, сбросили нижнее белье и стали позировать.
"У Сен-Лорана была фотосессия, где девочки без трусов в
колготках. И это некий – модное слово – "оммаж". "Алаверды". Жопное "алаверды".
Или как бы "референс", – отметила знаменитость.
Александр Гудков подчеркнул, что запечатлен с самой выигрышной
стороны. Спереди, по словам артиста, он представлял достаточно странное зрелище.
"Там со стороны Аглаи
все в порядке, у меня там как бы так, странно… Ангел. Потому что сзади-то две
полоски. А спереди – одна. Очень странно. И я говорю: "Аглая, пожалуйста, не
смотри – там очень странно!" – признался Александр Гудков.