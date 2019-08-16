Известный телеведущий, актер, шоумен и сценарист Александр Гудков объяснил возникновение пикантного снимка, на котором он позирует с артисткой Аглаей Тарасовой. Кадр в свое время наделал много шума.

Известный телеведущий, актер, шоумен и сценарист АлександрГудков объяснил возникновение пикантного снимка, на котором он позирует сартисткой Аглаей Тарасовой. Кадр в свое время наделал много шума.Аглая и Александр запечатлены практически обнаженными – на звездахтолько черные капроновые колготки и обувь. Гудков и Тарасова стоят приобнявшисьи смотрят в глаза друг другу, причем артистка положила ладонь на ягодицу коллеги по цеху."Вообще меня ругали за эту фотографию, потому что чуть-чуть съехала линия штриха!" – отметил артист.Александр Гудков рассказал известному YouTube-блогеру ИльеСоболеву, что кадр был сделан во время фотосессии. Он и Аглая Тарасова снималисьдля питерского журнала "Собака"."Дело в том, что… всеотфотографировали, все нормально, и я вижу, что они хотят что-то еще,фотографы. Ну, типа… И боятся мне сказать. Подсылают мне какую-то девочку: "Саш,там еще есть…". Я говорю: "Что вы хотите? Давайте, что случилось?". И ониговорят: "Вот у нас есть фотография – вот, в трусах, колготках женских", потомучто там было о состояниях мужского и женского. И Я говорю: "Давайте безтрусов!" – рассмеялся Александр.Аглая Тарасова, по словам Гудкова, без колебаний приняла егоидею. Они, не раздумывая, сбросили нижнее белье и стали позировать."У Сен-Лорана была фотосессия, где девочки без трусов вколготках. И это некий – модное слово – "оммаж". "Алаверды". Жопное "алаверды".Или как бы "референс", – отметила знаменитость.Александр Гудков подчеркнул, что запечатлен с самой выигрышнойстороны. Спереди, по словам артиста, он представлял достаточно странное зрелище."Там со стороны Аглаивсе в порядке, у меня там как бы так, странно… Ангел. Потому что сзади-то двеполоски. А спереди – одна. Очень странно. И я говорю: "Аглая, пожалуйста, несмотри – там очень странно!" – признался Александр Гудков.