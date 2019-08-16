После смерти Эдуарда Успенского дочь Татьяна не получила ничего в наследство от всемирно знаменитого писателя. Более того, она крайне негативно высказалась о покойном отце.

После смерти Эдуарда Успенского дочь Татьяна не получила ничего в наследство от всемирно знаменитого писателя. Более того, она крайне негативно высказалась о покойном отце.Эдуард Успенский был женат четыре раза. Первой его женой стала студентка Римма, с которой они вместе учились в МАИ. Говорят, что впоследствии она стала прообразом старухи Шапокляк. Она подарила ему единственного ребенка – дочь Татьяну. Второй супругой Успенского была Елена Борисовна. На момент знакомства с писателем ей было 20 лет, а ему – 42 года. В третий раз Эдуард Успенский женился на телеведущей Элеоноре Филиной. Но и этот брак не продлился долго. После развода писатель вернулся ко второй жене.Именно ей он и завещал все свое наследство, умудрившись обделить прочих родственников (и даже приемных дочек-инвалидов). 14 августа была годовщина со дня смерти Эдуарда Успенского. Вот только на могиле отца единственная дочь не появляется. "Не хожу и не пойду. Единственное, что я испытываю при воспоминании о нем – это стыд перед моими детьми, другими людьми, работавшими с ним долгое время, которых он выкинул на улицу или предал. Извините..." – заявила Татьяна.Судиться с вдовой отца она не намерена. Женщина откровенно назвала его психопатом. "Психопаты живут в другом мире. Они безжалостны. Для тех, кто был рядом с отцом, его решение относительно завещания не сюрприз и не новость. Когда несколько лет тому назад завещание было составлено, Елена Борисовна радостно потирала руки, звонила всем родственникам и знакомым специально, чтобы мне передали, и говорила, что все ей достанется. Документ составлен хитро, она даже приемных дочерей обманула. Девочки-инвалиды должны были получить свою часть, а им эту часть не выделили", – цитирует дочь Эдуарда Успенского .С Еленой Борисовной Татьяна в плохих отношениях. По ее мнению. супруга настраивала писателя против его же окружения, причем делала это осознанно. Неизвестно, впрочем, приложила ли она руку к тому, что Эдуард Успенский даже не пришел проститься с первой женой, когда та умерла, а ведь они прожили более 20 лет вместе. Не ладил он и со старшим братом Игорем. "Дяде Игорю не понравилась программа "В нашу гавань заходили корабли", он высказал отцу свое мнение и был изгнан из его дома. Некрасиво папа поступил и со своим секретарем Анатолием Юрьевичем, тот просто умер из-за этого конфликта на нервной почве", – рассказала Татьяна. А еще Эдуард Успенский оставил без зарплаты собственного зятя.Единственные, по словам дочери, с кем находился в хороших отношениях писатель были его младший брат Юрий и писатель Григорий Остер. "Дядя дипломатичен и деликатен, он всегда умел обходить острые углы. По-моему, до конца своих дней папа ладил с Гришей Остером, который тоже всё терпел. Гриша приезжал раз в год из Америки и вместе со своей женой Майечкой делал Успенскому визиты вежливости. Cо всеми остальными папа рассорился, к сожалению", – констатировала дочь покойного писателя. Кстати, сама она общается с его третьей женой Элеонорой Филиной.Репортеры связались с младшим братом Эдуарда Успенского Юрием. Тот оказался краток: "Другого брата у меня нет, поэтому Эдик был для меня самым лучшим. Никакого наследства я от него не ждал, считаю, что всё должно было достаться Тане как единственной его дочери". Кстати, с ним солидарен и детский писатель Валентин Постников, который в последнее время стал известен как предполагаемый внебрачный сын . Он тоже не стал судиться с вдовой."Интеллектуальное наследие Успенского, за которое я так ратовал, может пропасть, так как его никто не будет развивать. Но зато мы с Татьяной обрели друг друга, она – дивный человек. Таня постесняется, но я скажу: вдова поступила отвратительно. Что говорить обо мне, если родному внуку Эдуарда Николаевича ничего от деда не досталось!" – заявил Постников.Оказывается, род Успенских происходит из священнослужителей, и по мужской линии из поколения в поколение передавались семейные реликвии. "А у сына Тани нет ни одной картины, ни статуэтки, ни иконы. У мальчика по мужской линии нет от деда ни-че-го! Елена Борисовна, которая к семейным реликвиям Успенских вообще никакого отношения не имеет, все захватила", – с возмущением сообщил писатель.