Скоро будет год, как умер Евгений Осин. Малоизвестное фото некогда популярного исполнителя обнародовала его дочь Агния.

Скоро будет год, как умер Евгений Осин. Малоизвестное фото некогда популярного исполнителя обнародовала его дочь Агния.В Instagram Агния Осина предпочитает лишний раз не упоминать о том, кто ее отец. Девушка стремится доказать, что она самостоятельная творческая единица: регулярно публикует короткие видео, в которых поет или делится стихами и музыкой собственного сочинения. И все же иногда юная артистка выкладывает фотографии именитого отца.На днях она опубликовала архивный снимок Евгения Осина, на котором того сложно узнать. Все дело в густой бороде. Певец позирует на фоне автомобиля, покрытого снегом. На другом фото Осин запечатлен сидящим на стуле у окна. Артист широко раскрыл рот, изобразив страх, и пальцем указал на что-то за кадром.Подписчики рассыпались в комплиментах. "Я его не узнала с бородой. Красиво ему", "Какой красавец", "Талантливейший певец и музыкант с неповторимым голосом и бездной обаяния! Вечная память твоему папе, Агнеша", – высказались пользователи Сети.Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября 2018 года. Он скончался в своей квартире на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская" в Москве. У артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили на Троекуровском кладбище столицы.После смерти артиста наследники поделили его имущество. Впрочем, главную ценность представляли права на многочисленные хиты . По некоторым данным, их поделили 17-летняя Агния Осина и 13-летняя Анастасия Голунова, которую называют внебрачной дочерью певца.