Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой поделилась рассуждениями. Лиза Галкина рассказала, когда ее брат Гарри станет королем России.

Дочь юмориста МаксимаГалкина и певицы Аллы Пугачевой поделилась рассуждениями. Лиза Галкинарассказала, когда ее брат Гарри станет "королем России".На фанатской странице дочериАллы Пугачевой в Instagram опубликовали архивное видео. В кадре маленькая Лиза объясняетотцу – Максиму Галкину – правила, по которым ее брат играет с мячом."Папочка, если Гарриполучил сто двадцать миллионов очков он станет нашим королем России", – оченьсерьезно заявляет девочка. После этих слов, в лоб малышке прилетает мяч,запущенный братом. Галкина трет ушибленное место и продолжает беседу."А у России есть король?" —спрашивает отец малышки. "Да. Это называется Гарик", – поясняет Лиза.Поклонники пришли отпубликации в восторг. Интернет-обыватели разглядели у Галкиной актерскиезадатки и отметили ее природное обаяние. "Господи, до чего она милая!", "Ну что замилый ребенок, Лизонька – это уже прирожденная актриса! Прелесть девочка", -отмечали пользователи Сети.Отметим, что с моментазаписи этого видео наследница заметно выросла, и, к слову, больше не картавит. Недавно, юморист в личном микроблоге показал, как Лиза занимается йогой. "Лицомнадо поймать свет", – говорит девочка на видео.