Дочь юмориста Максима
Галкина и певицы Аллы Пугачевой поделилась рассуждениями. Лиза Галкина
рассказала, когда ее брат Гарри станет королем России.
Дочь юмориста Максима
Галкина и певицы Аллы Пугачевой поделилась рассуждениями. Лиза Галкина
рассказала, когда ее брат Гарри станет "королем России".
На фанатской странице дочери
Аллы Пугачевой в Instagram опубликовали архивное видео. В кадре маленькая Лиза объясняет
отцу – Максиму Галкину – правила, по которым ее брат играет с мячом.
"Папочка, если Гарри
получил сто двадцать миллионов очков он станет нашим королем России", – очень
серьезно заявляет девочка. После этих слов, в лоб малышке прилетает мяч,
запущенный братом. Галкина трет ушибленное место и продолжает беседу.
"А у России есть король?" —
спрашивает отец малышки. "Да. Это называется Гарик", – поясняет Лиза.
Поклонники пришли от
публикации в восторг. Интернет-обыватели разглядели у Галкиной актерские
задатки и отметили ее природное обаяние. "Господи, до чего она милая!", "Ну что за
милый ребенок, Лизонька – это уже прирожденная актриса! Прелесть девочка", -
отмечали пользователи Сети.
Отметим, что с момента
записи этого видео наследница заметно выросла, и, к слову, больше не картавит. Недавно, юморист в личном микроблоге показал, как Лиза занимается йогой. "Лицом
надо поймать свет", – говорит девочка на видео.