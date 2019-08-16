Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Она посвятила его случившемуся накануне происшествию – самолет Уральские авиалинии совершил жесткую посадку в Подмосковье.

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Она посвятила его случившемуся накануне происшествию – самолет "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в Подмосковье.На фотографии запечатлены два мужчины в форме. Справа Дамир Юсупов – командир корабля, а слева – второй пилот Георгий Мурзин. Именно они приложили все усилия, чтобы воздушный лайнер смог приземлиться без жертв. Эти летчики спасли жизни более 200 человек."Наши герои! Спасибо, ребята", – подписала снимок Кудрявцева.Поклонники поддержали Леру в ее высказываниях и тоже поблагодарили этих доблестных мужчин от всего сердца. "Вы просто молодцы! Низкий поклон вам!", "Пример для подрастающего поколения! Ребята такие молодые. Вот на кого надо равняться нашей молодежи!", "До слез радостно, что спасли людей!", "Вот кого надо награждать орденами и показывать в программах!", – высказывались в адрес смелых летчиков подписчики."Честь и хвала! И у нас есть настоящие люди с большой буквы!", – подчеркнул фолловер.Напомним, 48-летняя Кудрявцева дважды стала мамой. У нее прекрасный сын от барабанщика Сергея Ленюка – Жан и дочка Маша от хоккеиста Игоря Макарова. Только разница в возрасте у ее детей колоссальная. Как писали ранее , Жан старше Маши на 28 лет.