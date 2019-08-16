Федерация тяжелой атлетики России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства РУСАДА приняла решение дисквалифицировать на восемь лет двух спортсменок.

Федерация тяжелой атлетики России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать на восемь лет двух спортсменок.Как сообщает пресс-служба "РУСАДА", за повторное нарушение Общероссийских антидопинговых правил на восемь лет дисквалифицирована Мстиева Диана. Также восемь лет дисквалификации за употребление допинга получила 19-летняя Александра Самуйлова.Помимо этого, по четыре года дисквалификации получили 68-летний тренер Виктор Самуйлов и спортсменка Киреева Рината.