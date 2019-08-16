Повторная экспертиза по делу Седьмой студии установила, что на проект Платформа было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов. Кирилл Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства, - заявил адвокат Дмитрий Харитонов.

Повторная экспертиза по делу "Седьмой студии" установила, что на проект "Платформа" было выделено 260 миллионов рублей, а потрачено лишь 216 миллионов."Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства", — заявил адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.Как передает "Интерфакс", защита еще не ознакомилась с полным текстом заключения экспертов, однако в целом удовлетворена их выводами.В свою очередь адвокат фигурантки дела Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова назвала выводы экспертизы просто блестящими. "Мы счастливы", — сказала она.Кирилл Серебренников был задержан в августе 2017 года. Ему, а также другим фигурантам дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 миллионов бюджетных рублей. Свою вину подогреваемые отрицают. В апреле Серебренникова и еще троих фигурантов дела освободили из-под домашнего ареста. Суд пришел к выводу, что они не препятствовали расследованию и не нарушали условия домашнего ареста.