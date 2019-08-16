В Красноярском крае наблюдается резкий рост численности медведей. К такому мнению пришли эксперты из Министерства экологии и Сибирского федерального университета, сообщает ГТРК Красноярск.

В Красноярском крае наблюдается резкий рост численности медведей. К такому мнению пришли эксперты из Министерства экологии и Сибирского федерального университета, сообщает ГТРК "Красноярск".По последним проведенным подсчетам за десять лет количество диких зверей увеличилось в три раза. Косолапых в крае теперь двадцати семи тысяч. Такой рост числа мишек специалисты называют взрывоопасным. Дело в том, что участились случаи выхода зверей к местам проживания людей. А это в свою очередь может привести к весьма печальным последствиям.Одной из вероятных причин подобного роста называют слишком дорогую цену лицензии на отстрел хищников. Поэтому охотники отказываются идти в тайгу "на медведя".