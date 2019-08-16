Шоумен Андрей Малахов обнародовал рассекреченные архивы НКВД о
лаборатории Андроген, созданной 2 февраля 1933 года. Ее сотрудники по личному
заданию Сталина должны были найти эликсир бессмертия для правящей элиты СССР.
Приблизились ли ученые к разгадке тайны вечной молодости – никто не знает. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 стало
известно, что лабораторию уничтожили, а сотрудников расстреляли.
Шоумен Андрей Малахов обнародовал рассекреченные архивы НКВД о
лаборатории "Андроген", созданной 2 февраля 1933 года. Ее сотрудники по личному
заданию Сталина должны были найти эликсир бессмертия для правящей элиты СССР.
Приблизились ли ученые к разгадке тайны вечной молодости – никто не знает. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" стало
известно, что лабораторию уничтожили, а сотрудников расстреляли.
Писатель Игорь Соколов нашел архивы НКВД еще в 90-е. По
словам литератора, лаборатория находилась в поселке Красково Московской области
на базе одной из дач.
"Первый документ, который попал в руки – это был приказ
руководителя ОГПУ Менжинского, где он писал, что по личному распоряжению Сталина,
что создается лаборатория на основе дачного комплекса "Красково", которая
начала носить кодовое название "Андроген", – рассказал Соколов в программе "Прямой
эфир".
Сначала на дачу привезли группу ученых – шесть человек.
После в лабораторию доставили деревянные ящики наполненные нетронутыми,
необработанными минералами. К примеру, 50 килограммов серого колчедана, столько
же сурьмы, сернистой ртути, сернистого серебра, 10 килограммов чистого золота, и
много чего еще.
"Целей было две. В первую очередь продлить жизнь
руководителей. Вторая – это получение алхимического золота, которым можно было
расплачиваться за технологии, которые мы выкупали у Запада", – сообщил
писатель в "Прямом эфире".
По словам Соколова, 1938 году группа ученых и весь обслуживающий
персонал дачи был расстрелян. Писатель полагает, что ученые обладали
информацией, утечку которой нельзя было допустит ь в массы.
"Сотрудники, которые работали в этой лаборатории, они были
причастны к Масонскому ордену и Ордену Розенкрейца", – рассказал Соколов.
После Андрей Малахов продемонстрировал в студии рассекреченный документ, где указано, что специалисты должны сначала
получить "философский камень", с помощью которого в последствии попытаться
получить чистое золото. Также отмечается, что порошок "философского камня" при
соединении с майской росой образует, так называемую "Живую воду" – эликсир
жизни, исцеляющий от болезней и продлевающий жизнь.
Ознакомившись с документами, эксперты сегодняшнего
выпуска ток-шоу подметили, что, так как ни Иосиф Сталин, ни его
заместитель по партии Андрей Жданов не дожили даже до 80 лет, следовательно, "философский
камень", а значит и чудодейственный эликсир, так и не был изобретен.
Лаборатория "Андроген" со своей задачей не справилась.