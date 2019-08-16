Шоумен Андрей Малахов обнародовал рассекреченные архивы НКВД о лаборатории Андроген, созданной 2 февраля 1933 года. Ее сотрудники по личному заданию Сталина должны были найти эликсир бессмертия для правящей элиты СССР. Приблизились ли ученые к разгадке тайны вечной молодости – никто не знает. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 стало известно, что лабораторию уничтожили, а сотрудников расстреляли.

Шоумен Андрей Малахов обнародовал рассекреченные архивы НКВД олаборатории "Андроген", созданной 2 февраля 1933 года. Ее сотрудники по личномузаданию Сталина должны были найти эликсир бессмертия для правящей элиты СССР.Приблизились ли ученые к разгадке тайны вечной молодости – никто не знает. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" сталоизвестно, что лабораторию уничтожили, а сотрудников расстреляли.Писатель Игорь Соколов нашел архивы НКВД еще в 90-е. Пословам литератора, лаборатория находилась в поселке Красково Московской областина базе одной из дач."Первый документ, который попал в руки – это был приказруководителя ОГПУ Менжинского, где он писал, что по личному распоряжению Сталина,что создается лаборатория на основе дачного комплекса "Красково", котораяначала носить кодовое название "Андроген", – рассказал Соколов в программе "Прямойэфир".Сначала на дачу привезли группу ученых – шесть человек.После в лабораторию доставили деревянные ящики наполненные нетронутыми,необработанными минералами. К примеру, 50 килограммов серого колчедана, столькоже сурьмы, сернистой ртути, сернистого серебра, 10 килограммов чистого золота, имного чего еще."Целей было две. В первую очередь продлить жизньруководителей. Вторая – это получение алхимического золота, которым можно былорасплачиваться за технологии, которые мы выкупали у Запада", – сообщилписатель в "Прямом эфире".По словам Соколова, 1938 году группа ученых и весь обслуживающийперсонал дачи был расстрелян. Писатель полагает, что ученые обладалиинформацией, утечку которой нельзя было допустит ь в массы."Сотрудники, которые работали в этой лаборатории, они былипричастны к Масонскому ордену и Ордену Розенкрейца", – рассказал Соколов.После Андрей Малахов продемонстрировал в студии рассекреченный документ, где указано, что специалисты должны сначалаполучить "философский камень", с помощью которого в последствии попытатьсяполучить чистое золото. Также отмечается, что порошок "философского камня" присоединении с майской росой образует, так называемую "Живую воду" – эликсиржизни, исцеляющий от болезней и продлевающий жизнь.Ознакомившись с документами, эксперты сегодняшнеговыпуска ток-шоу подметили, что, так как ни Иосиф Сталин, ни егозаместитель по партии Андрей Жданов не дожили даже до 80 лет, следовательно, "философскийкамень", а значит и чудодейственный эликсир, так и не был изобретен.Лаборатория "Андроген" со своей задачей не справилась.