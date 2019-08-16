Представители партии Единая Россия встретятся с Минздравом и сотрудниками благотворительных фондов, чтобы обсудить вопрос усовершенствования законодательства в части обеспечения лекарствами. Встреча пройдет в сентябре.

Представители партии "Единая Россия" встретятся с Минздравом и сотрудниками благотворительных фондов, чтобы обсудить вопрос усовершенствования законодательства в части обеспечения лекарствами. Встреча пройдет в сентябре.Одной из главных проблем, которая будет рассматриваться во время встречи, станет правоприменительная практика в отношении людей, которые приобрели лекарства, незарегистрированные в России. Поводом для разговора стало задержание женщины, которая заказала запрещенный препарат для ребенка, страдающего от эпилепсии.Депутат Государственной Думы Михаил Старшинов отметил, что эта проблема носит "системный характер". По его мнению, люди заказывают лекарства "не от хорошей жизни". "Минздрав говорит о том, что существует определенный механизм получения подобных препаратов, а люди заявляют, что система не работает, и лекарства получить крайне сложно. Есть смысл провести ряд встреч с Минздравом, представителями благотворительных фондов, чтобы вместе подумать, что можно сделать для людей", – заявил представитель фракции "Единая Россия".Михаил Старшинов считает, что подобные инциденты могут негативно повлиять на доверие и уважение граждан к правоохранительной системе. Жители страны не понимают, как полиция может возбудить уголовное дело в отношении женщины, которая хотела помочь своему больному ребенку. "Поэтому мы также предложим правоохранительным органам провести совместное обсуждение правоприменительной практики в отношении данной категории лиц", – добавил депутат Госдумы.Представитель фракции "Единая Россия" напомнил, что несколько недель назад произошла подобная история. Тогда мать неизлечимо больного ребенка смогла избежать наказания благодаря общественному резонансу. Партия "Единая Россия" обратилась в прокуратуру, были проведены дополнительные следственные проверки.Михаил Старшинов заявил, что и недавний случай не будет оставлен без внимания. "Я направлю обращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой предпринять все предусмотренные законом меры для того, чтобы оградить женщину от необоснованного уголовного преследования. Надеюсь, что и руководство этих сотрудников, и органы прокуратуры предпримут все шаги для установления истины по делу в соответствии с законом, здравым смыслом и чувством сострадания", – заключил депутат Госдумы.