Устроивший стрельбу в подмосковных Котельниках мужчина с помощью оружия пытался вернуть свою жену, но не застал ее на работе. Забаррикадировавшись в ателье, он около шести часов вел переговоры с полицейскими, которые долго не могли понять, что, помимо коньяка, хочет злоумышленник.

Устроивший стрельбу в подмосковных Котельниках мужчина с помощью оружия пытался вернуть свою жену, но не застал ее на работе. Забаррикадировавшись в ателье, он около шести часов вел переговоры с полицейскими, которые долго не могли понять, что, помимо коньяка, хочет злоумышленник. Допрос подозреваемого сняли на видео.Порог помещения в доме №53 в микрорайоне Белая дача мужчина переступил около трех часов дня 15 августа."Он был с пакетом, ну, в непонятном состоянии. Сказал, что нам нужно поговорить, и поинтересовался, где его жена. После этого он направился в ателье", — рассказала знакомая Игоря.Первым делом он метнул в окно нож, затем достал оружие и выстрелил в потолок. Все сотрудницы быстро выбежали на улицу, а стрелок заперся в ателье и начал требовать, чтобы к нему привели супругу, ушедшую от него около месяца назад. Все это время мужчина пил горькую.Женщина, по словам коллег, не могла появиться на работе, поскольку уехала к родственникам, а потому злоумышленнику пришло разговаривать с полицейскими. На уговоры сдаться ушло шесть часов, за это время стрелку даже успели передать бутылку коньяка. В конце концов бойцы Росгвардии ворвались в помещение и скрутили злоумышленника, впрочем, он не оказывал сопротивления.На вопросы о причинах поступка он отвечать отказался, заявив: "Это личное". Признался лишь, что не хочет жить.Из отделения мужчина планировал отправиться домой, но не факт, судья поддержит его желание, поскольку после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия", максимальная санкция которой — до семи лет лишения свободы.