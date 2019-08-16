Местный житель поставил на фиктивный миграционный учет пять иностранцев.

Дознавателями ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Струнино. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Участковыми уполномоченными полиции установлено, что в период с марта по конец апреля текущего года подозреваемый направил в территориальный отдел по вопросам миграции пять уведомлений о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в квартире по месту своего жительства. Намерения предоставить помещения для проживания у фигуранта изначально не было.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.