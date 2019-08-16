Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, а также отпустили из-под стражи весь экипаж во главе с капитаном. И это, несмотря на сильнейшее давление со стороны США.

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, а также отпустили из-под стражи весь экипаж во главе с капитаном. И это, несмотря на сильнейшее давление со стороны США.То, что верховный суд Гибралтара отклонил ходатайство, казалось бы, самих США, даже непривычно сегодня слышать. Но информацию уже подтвердили представители Ирана и Индии, из чьих граждан и состоял экипаж.Когда судно будет готово продолжить ход точно неизвестно, что касается подробностей освобождения то в заявлении говорится, что Иран гарантирует не выгружать нефть в Сирии в обход санкций.Сам факт освобождения не сенсация, нас к этому готовили последние дни, хотя США едва не сорвали эти планы. Официальный Гибралтар при этом особо подчеркнул, что именно по требованию Соединённых Штатов и было задержано иранское судно 4 июля, после чего конфликт, который теперь принято называть "танкерной войной", вступил в активную фазу.После ответа Ирана самые высокие представители власти США потребовали введения международных военных судов в Персидский залив для давления на Исламскую республику."Чтобы обеспечить безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива, мы не нуждаемся в зарубежных силах. Мы продолжим вести переговоры, чтобы добиться правильного и сбалансированного решения. Наш девиз "взаимная ответственность". Если условия оптимальные, мы всегда готовы к совместной работе и переговорам с другими странами", — заявил Хасан Рухани, президент Ирана.Между тем, пока иранский танкер готовится к тому, чтобы покинуть воды Гибралтара, в другой акватории, в порту Бендер-Аббас, тоже ждут дальнейшего развития ситуации. Отпустит ли и как скоро теперь уже Иран, задержанный им британский танкер Stena Impero, на борту которого есть и трое россиян.Нашей съёмочной группе удалось увидеть и судно. Мы не наблюдали какого-либо усиления или ажиотажа, разве что среди рыболовных сейнеров, которых там в избытке. Так что жарко здесь сейчас лишь на берегу где температура за +40°.Впрочем, население, конечно, следит за ситуацией. Как, наверное, и вся мировая общественность. В этой ситуации вполне могут быть и новые повороты.