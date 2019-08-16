All inclusive остается. Турецкие отели не планируют отказываться от системы все включено. Об этом заявил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

All inclusive остается. Турецкие отели не планируют отказываться от системы "все включено". Об этом заявил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы в интервью РИА Новости.Причина — такая система пользуется слишком большой популярностью среди туристов, передает "Россия 24".Он также отметил, что каждый отель сам выбирает, по какой системе ему работать, и никто не в праве ему мешать. Ягджи подчеркнул, что в Турции спрос на "все включено" высок, и прошения об ее отмене не имеют под собой никакого разумного основания.Ранее торгово-промышленная палата курортов Сиде и Аланьи обратилась к властям Турции с требованием ограничить работу отелей по системе "все включено". По их словам, она наносит ущерб их бизнесу — туристы все меньше тратят за пределами отелей, и доходы торговцев падают.