Весь экипаж авиарейса Жуковский-Симферополь, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, попал в базу данных украинского сайта Миротворец за полеты в Крым. Глава общественной палаты региона Григорий Иоффе сообщил, что внести в базу данных такого сайта экипаж самолета, совершившего аварийную посадку, могли только люди, напрочь лишенные разума.

Весь экипаж авиарейса "Жуковский-Симферополь", который совершил аварийную посадку в Подмосковье, попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за полеты в Крым. Ресурс позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений в отношении основ национальной безопасности Украины, граждан и мира.Членов экипажа авиарейса обвиняют в якобы неоднократном нарушении границы украинского государства, а также незаконном перемещении людей и грузов в Крым, сообщает РИА Новости.Глава общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе прокомментировал данную ситуацию. По его словам, внести в базу данных такого сайта экипаж самолета, совершившего аварийную посадку, могли только люди, напрочь лишенные разума.Иоффе отметил, что "когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум". Потому, по мнению политика, здесь можно говорить, что часть "украинского истеблишмента напрочь лишена разума".Также Иоффе заявил, что любая внештатная ситуация с самолетом во всем мире, невзирая на то, в каких отношениях находятся страны, оценивается с точки зрения спасения людей. Политик отметил, что в данном случае на Украине видят лишь самолет, который летел в Крым, а на все остальное, в том числе на людей, "им плевать".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями. В них обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также других граждан, именуемых "изменниками родины". Также на ресурсе опубликована информация о некоторых российских деятелях культуры.Самолет А321 "Уральских авиалиний" Москва – Симферополь в четверг, 15 августа, утром столкнулся со стаей чаек, после чего совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе. В результате случившего пострадали 74 человека.