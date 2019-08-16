В Интернете появились пикантные кадры с участием певицы Насти Кудри. Вокалистка ласкает и обнимает красавца-мужчину. Кто именно стал избранником звезды, пока неизвестно.

В Интернете появилисьпикантные кадры с участием певицы Насти Кудри. Вокалистка ласкает и обнимаеткрасавца-мужчину. Кто именно стал избранником звезды, пока неизвестно.Настя Кудри покориламузыкальный Олимп, выпустив дуэт с поющей телеведущей Ольгой Бузовой "Нам будетжарко". С тех пор артистка стала постоянным героем светских хроник, частымгостем различных премий и телеэфиров. Девушка активно занимается сольнойкарьерой.Между тем сегодня, 15августа, Сеть переполошили откровенные снимки с участием Насти. Вокалисткасидит на столе и страстно целует стоящего между ее ног мужчину. Красавецпокрывает сексуальное тело певицы поцелуями. Партнер Кудри так возбужден, что,кажется, не замечает ничего вокруг.Отметим, что поклонники сразудогадались, что перед ними откровенные кадры со съемок Возможно, мужчина – всего лишь актер, который мастерски исполняетсвою роль, однако некоторые фанаты полагают, что такие яркие эмоции невозможноподделать, поэтому, скорее всего, Настя в действительности состоит с ним в отношениях."Я хотела быть максимальнонастоящей в этом клипе. Старалась, чтобы зрители поверили каждой эмоции, в томчисле, и таким откровенным сценам", – говорит о съемках музыкального роликасама Настя Кудри. Отметим, что новый клип артистки настолько провокационный, что неостанется незамеченным.