15 августа была 29-я годовщина смерти известного музыканта Виктора Цоя. По этому случаю продюсер Иосиф Пригожин рассказал о последнем разговоре с певцом.

15 августа была 29-я годовщина смерти известного музыканта Виктора Цоя. По этому случаю продюсер Иосиф Пригожин рассказал о последнем разговоре с певцом.По словам супруга Валерии, их последний диалог состоялся за две недели до гибели легендарного исполнителя. Рокер, как раз, собирался в Юрмалу, где вскоре скоропостижно скончался.Иосиф Игоревич отметил, что накануне перед смертью у музыканта было очень много гастролей. Также он подчеркнул, что Виктор сильно отличался отсовременных исполнителей."Он был фантастическим парнем. Он пел то, что его волновало", – вспоминает Пригожин.Отметим, не так давно американская рок-группа Metallica песню Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке. Это случилось во время их концерта на московском стадионе "Лужники".Напомним, лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. Официально признанной причиной смерти певца считается несовместимая с жизнью черепно-мозговая травма, полученная в результате столкновения.На своей машине он влетел в пустой пассажирский автобус. По данным следствия и показаниям свидетелей, что рокер не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости.