Самолет, в котором находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший, потерпел крушение. Информацию сообщают западные СМИ.

Самолет, в котором находился чемпион автогонокNASCAR Дейл Эрнхардт-младший, потерпел крушение. Информацию сообщают западные СМИ.Дейл Эрнхардт-младший вместе с семьей летел на очередныесоревнования. Однако легкомоторный самолет, который должен был доставитьспортсмена на гонки NASCAR на Bristol Motor Speedway, выкатился за пределывзлетно-посадочной полосы в американском городе Элизабеттаун и загорелся,сообщает . Гоночная трасса находится в несколькихкилометрах от места, где жестко приземлился лайнер.К счастью, никто не пострадал. Все участники происшествиябыли сразу же госпитализированы. Известно, что на борту находились автогонщик сженой, годовалой дочерью и собакой, а также два пилота. Сестра Дейла Эрнхардта-младшего подтвердила, что здоровью ее брата и членов его семьи ничтоне угрожает. "Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшейоценки состояния", – говорит Келли Эрнхардт. На данный момент причины крушения судна выясняются.Напомним, что Дейл Эрнхардт-младший является двукратнымчемпионом американской гоночной серии NASCAR Nationwide Series. Его отец ДэйлЭрнхардт-старший тоже был автогонщиком, на его счету семь побед в американскойгоночной серии высшего класса NASCAR Sprint Cup Series. Спортсмен погиб в 2001году на последнем кругу гонки Daytona 500, столкнувшись с автомобилем соперника, а затем врезавшись в стену при огромной скорости.