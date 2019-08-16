Самолет, в котором находился чемпион автогонок
NASCAR Дейл Эрнхардт-младший, потерпел крушение. Информацию сообщают западные СМИ.
Самолет, в котором находился чемпион автогонок
NASCAR Дейл Эрнхардт-младший, потерпел крушение. Информацию сообщают западные СМИ.
Дейл Эрнхардт-младший вместе с семьей летел на очередные
соревнования. Однако легкомоторный самолет, который должен был доставить
спортсмена на гонки NASCAR на Bristol Motor Speedway, выкатился за пределы
взлетно-посадочной полосы в американском городе Элизабеттаун и загорелся,
сообщает . Гоночная трасса находится в нескольких
километрах от места, где жестко приземлился лайнер.
К счастью, никто не пострадал. Все участники происшествия
были сразу же госпитализированы. Известно, что на борту находились автогонщик с
женой, годовалой дочерью и собакой, а также два пилота. Сестра Дейла Эрнхардта-младшего подтвердила, что здоровью ее брата и членов его семьи ничто
не угрожает. "Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшей
оценки состояния", – говорит Келли Эрнхардт. На данный момент причины крушения судна выясняются.
Напомним, что Дейл Эрнхардт-младший является двукратным
чемпионом американской гоночной серии NASCAR Nationwide Series. Его отец Дэйл
Эрнхардт-старший тоже был автогонщиком, на его счету семь побед в американской
гоночной серии высшего класса NASCAR Sprint Cup Series. Спортсмен погиб в 2001
году на последнем кругу гонки Daytona 500, столкнувшись с автомобилем соперника, а затем врезавшись в стену при огромной скорости.