Анастасия Волочкова разбилась при возвращении из Греции, где проводила райский отдых. К скандально известной балерине приехала ее единственная дочь Ариадна.

Анастасия Волочкова разбилась при возвращении из Греции, где проводила райский отдых. К скандально известной балерине приехала ее единственная дочь Ариадна.Анастасия Волочкова улетела в Грецию сразу после того, как презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Артистка репетировала по семь-восемь часов в день. Усилия не прошли даром: постановка состоялась с шумом, а на отдыхе Анастасия демонстрировала стройную фигуру в малюсеньких купальниках.Однако все имеет свой конец, и Волочкова, насладившись солнцем, морем и красотой вокруг, вернулась в Москву. Но не Обошлось без приключений. Артистка порядком переполошила своих многочисленных поклонников, когда обнародовала фотографии разбитой в кровь коленки. При этом балерина так и не объяснила, при каких обстоятельствах получила такое ранение.Зато она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена дома с дочкой Ариадной. Девочка находится в том возрасте, когда становится девушкой и, по мнению наблюдательных фанатов, растет настоящей красавицей. "Моя радость Ариша", – коротко подписала совместное фото Анастасия Волочкова.До недавнего времени ходили слухи, что Ариадна съехала от матери. Якобы у девочки были серьезные проблемы в общении с балериной, и та предпочла жить с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. Позже в интервью Анастасия Волочкова прямо сказала, что Ариадна с ней не живет. Однако предпочла не объяснять причин. Она лишь уточнила, что наследница редко виделась с отцом, и она лишь поприветствовала желание экс-супруга и дочки проводить вместе больше времени.Кстати, у Анастасии Волочковой плохие отношения с собственной матерью Тамарой. В разговоре с Ксенией Собчак балерина откровенно жаловалась на родительницу. Якобы та, сама мечтая быть балериной, завидовала дочери и требовала себе часть ее гонораров. А также чуть ли не подкладывала Настю влиятельным мужчинам. При этом избранники, которых приводила в дом сама балерина, той будто бы категорически не нравились.