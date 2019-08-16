Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 60 тысяч рублейВ середине августа в полицию поступило сообщение о хищении имущества из дома 59-летней жительницы Камешек.Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный проник в дом через незапертую дверь, украл 2 мобильных телефона и скрылся. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.Полицейские установили подозреваемого в хищении, 31-летнего мужчину.Он во всем признался, пояснив, что телефоны попытался продать, однако попытки оказались безуспешными и гаджеты злоумышленник повредил, сделав их непригодными для эксплуатации.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.