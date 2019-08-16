Сумма ущерба, причиненного противоправными действиями подозреваемого, составила 60 000 рублей.

В середине августа в ОМВД России по Камешковскому району поступило сообщение о хищении имущества из дома 59-летней жительницы.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный проник в дом через незапертую дверь, похитил два мобильных телефона и скрылся.Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 60 000 рублей.Полицейские, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в хищении, 31-летнего жителя Камешково.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что похищенное имущество пытался продать, однако попытки оказались безуспешными и телефоны злоумышленник повредил, сделав их непригодными для эксплуатации.Следователями ОМВД России по Камешковскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.