В Ульяновской области семь человек - пять взрослых и двое детей - отравились подсолнечным маслом. Один из пострадавших позже скончался в больнице.

В Ульяновской области семь человек отравились подсолнечным маслом. Один из них скончался в больнице.Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, пострадавшие — пять взрослых и двое детей — были доставлены в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом​​​. Все они являются родственниками или коллегами по работе. У всех них были сильные кровотечения различной локализации.Установлено, что все пострадавшие ели домашнее подсолнечное масло, купленное на рынке. Медики передали информацию о массовом отравлении в полицию. Местные СМИ сообщают, что масло могло быть отравлено крысиным ядом.