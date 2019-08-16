Официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о том, что такие влиятельные международные структуры как ОБСЕ и ООН начали оказывать давление на украинские власти, чтобы те стали соблюдать режим перемирия в Донбассе. Судя по всему, Запад ждет от Владимира Зеленского конкретных шагов.

Официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о том, что такие влиятельные международные структуры как ОБСЕ и ООН начали оказывать давление на украинские власти, чтобы те стали соблюдать режим перемирия в Донбассе. Судя по всему, Запад ждет от Владимира Зеленского конкретных шагов.Как успели обратить внимание и многочисленные эксперты, и простые избиратели, если первые месяцы президентства Владимира Зеленского чем-то и запомнятся украинцам, так это постоянными метаниями бывшего шоумена от одной позиции к другой. Начав с беспрецендентной для Украины позиции по прекращению огня в Донбассе и начале переговоров, политик фактически лично спровоцировал очередное обострение.Международному сообществу, судя по всему, надоело следить за подобными непредсказуемыми скачками. Запад начинает давить на Киев, чтобы тот наконец стал соблюдать условия прекращения огня и выполнил взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства."Вопрос, который сейчас поднимается, в первую очередь, к украинской стороне, через представителей ОБСЕ и ООН – о том, что данное перемирие отличается от прочих ответственностью сторон за его нарушение, вплоть до уголовной. И от Украины требуют, чтобы все-таки наказали тех людей, которые это делают", – цитирует издание "Политнавигатор" Эдуарда Басурина.За последнее время было зарегистрировано сразу несколько случаев нарушения перемирия украинской стороной. Это заставляет международное сообщество задуматься, насколько Владимир Зеленский готов к мирному диалогу. "Покажите, что вы реально готовы к этому процессу", – подчеркнул официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики.Ранее эксперты рассказывали о том, что стоит за желанием провести переговоры о ситуации в Донбассе на высшем уровне с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и российского лидера Владимира Путина. Дескать, таким образом бывший шоумен надеется "погреться в лучах славы" более опытных политических деятелей.Однако специалисты считают, что европейские политики специально не замечают намеков своего украинского коллеги и не спешат на встречу с ним. Разгадка проста – они заинтересованы в решении конфликта, а очередная встреча ради встречи их не прельщает. , в свою очередь, пока не показал, что у него есть конкретный план действий по выходу из конфликта.