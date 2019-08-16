Восьмая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в американском Цинциннати в двух сетах за один час пять минут разгромил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в американском Цинциннати в двух сетах за один час пять минут разгромил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.Россиянин девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, а у Штруффа, занимающего 36-е место в рейтинге ATP, два эйса, одна двойная ошибка.Таким образом, Медведев вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять победитель пары Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Андрей Рублев (Россия, 70).