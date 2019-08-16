Баталии между двумя герцогинями – Меган Маркл и Кейт Миддлтон – стало уже привычным явлением. Но никто не мог предположить, что супруга принца Гарри начала точить зуб на жену Уильяма еще задолго до замужества.

Баталии между двумя герцогинями – Меган Маркл и Кейт Миддлтон – стало уже привычным явлением. Но никто не мог предположить, что супруга принца Гарри начала точить зуб на жену Уильяма еще задолго до замужества.В Сети появился кадр, на котором одновременно оказались две герцогини. На фотографии 2014 года Меган запечатлена с главным редактором журнала U. В руках она держит выпуск, на обложке которого размещен снимок улыбающейся Кейт.Именно в тот период Миддлтон ждала второго ребенка – дочь Шарлотту. Но заголовок, тем не менее, заверял, что супруга Уильяма носит двойню.Маркл в то время вела свой личный микроблог "Салки". После выхода в свет обложки с Кейт, она написала на своей странице пост на эту тему."Кажется, взрослые женщины сохраняют в себе эту детскую мечту. Только взгляните на всю ту суматоху и всеобщий интерес, который обращен к Миддлтон", – написала актриса.Еще тогда она задумывалась о роли герцогини и с восторгом смотрела на жизнь Кейт. И она уж точно не могла представить, что скоро сама окажется на ее месте.Отметим, после получения титула супруга Гарри не забросила свою писательскую деятельность. Более того, недавно Меган стала первым приглашенным редактором в британский Vogue.