Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко посвящали стихи, песни и наверняка вручали искусно написанные портреты. Однако одаренная студентка из Минска затмила всех, кто пытался угодить Батьке.

Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко посвящали стихи, песни и наверняка вручали искусно написанные портреты. Однако одаренная студентка из Минска затмила всех, кто пытался угодить Батьке.Жительница белорусской столицы Надежда Матиевская изобразила Александра Лукашенко на холсте, используя собственное тело. Вместо кистей она орудовала голой грудью.Создать портрет президента Надя решила исключительно по желанию, хотя часто работает по заказу. Никакой политической подоплеки тут нет."Подумала, почему бы не написать что-то смелое. Вообще, очень интересно рисовать портреты пожилых людей – морщины, объем показать", – рассказала девушка.Портрет Лукашенко был продан буквально через час. Покупателем стал один из постоянных клиентов Матиевской, пишет издание "Наша Нива".Ранее эксперты оценили реакцию президента Белоруссии на громкое политическое дело. Батька должен был высказаться, хотя официальные СМИ о происходившем не упоминали.Лукашенко выступил с заявлением, в котором многие могли бы усмотреть намек на грядущую демократизацию режима в Белоруссии. Он осудил действия силовиков, четыре года державших главного инженера МХКТ Андрея Головача в следственном изоляторе и в итоге отпустивших его за отсутствием доказательств.