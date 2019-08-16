Ручная сборка, циклическая экономика и бактерии-терминаторы: как человечеству не захлебнуться в собственном мусоре.

Ручная сборка, циклическая экономика и бактерии-терминаторы: как человечеству не захлебнуться в собственном мусоре.Батарейки, электролампочки, пластиковые бутылки, вездесущие полиэтиленовые пакеты – с каждым годом человечество производит все больше мусора, который нельзя просто выкинуть и забыть. Проблема токсичных высокотехнологических отходов уже готова обрушиться нам на голову зловещим экологическим бумерангом. Опрошенные редакцией футурологи, глобалисты и эксперты в сфере охраны среды предложили два сценария выхода из мусорного кризиса – оптимистичный и пессимистичный. Первый сулит цивилизации практически рай на земле, второй угрожает тотальным апокалипсисом. Какой из этих вариантов выбрать, придется решать в самое ближайшее время, ведь его у нас осталось совсем немного.Бактерии против пластика- Согласно оценкам, ежегодно в мире появляется около 3 млрд тонн мусора, что настоятельно требует решения вопроса его переработки, захоронения и утилизации, – рассказывает экоконсультант Полина Григорьева из компании "Зелёный Драйвер". – В европейских странах переработке подлежат в среднем 50%–60% бытовых отходов. В России эти показатели составляют 4%–5%.Возьмем для примера пластик. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в год человечество производит 100 млн тонн пластмассового мусора. Объем производства изделий из этого материала сегодня составляет 53 кг на человека в год и постепенно увеличивается. Если текущие тенденции сохранятся, то к 2030 году этот показатель вырастет на 40%. Соответственно увеличится и количество пластикового мусора. Между тем, что с ним делать и как перерабатывать, пока не слишком ясно – по данным WWF, утилизация пластика путем сжигания чревата ростом раковых заболеваний, одновременно угрожая существованию 270 видов животных, передает .Впрочем, не все так безнадежно. Еще в 2016 году японские биотехнологи открыли бактерии Ideonella sakaiensis, способных расщеплять полиэтиленфталат (из которого состоят пластиковые бутылки) до относительно безопасных для экологии мономеров: терефталевой кислоты и этиленгликоля, о чем свидетельствуют данные . Аналогичные исследования ведутся и в других странах, так что, возможно, недалек тот час, когда горы пластмассовых отходов исчезнут со свалок безо всякого вреда для окружающей среды.Чтобы понять, как человечество будет справляться с мусором, давайте заглянем на 50-60 лет вперед, – приглашает в будущее футуролог Валерия Прайд, член Координационного Совета Российского трансгуманистического движения. – Переработка отходов будет осуществляться нанороботами и искусственно выведенными бактериями. Американский генетик и биохимик Крейг Вентер (Craig Venter) уже создал первую искусственную бактерию, другие ученые начинают работы по созданию нанороботов – маленьких управляемых молекул. Также для переработки мусора создаются нанопленки, задерживающие те вещества, с которыми не справляются обычные фильтры. В будущем же появятся нанороботы, которые смогут "разбирать" на составные части все, что угодно. Легионы специализированных нанороботов справятся с пластиком, бумагой, металлом, из которых затем будут собирать мебель или сразу космические корабли.Безотходные нанороботыЕще более интересный и перспективный подход к решению мусорной проблемы – радикальное изменение самой структуры экономики, переход ее на технологические процессы, вообще не генерирующие мусор. Безотходное производство, о котором много говорят уже не первое десятилетие, пока остается только целью, но уже куда более реальной и достижимой, чем прежде.– В промышленности активно развивается cradle-to-cradledesign – концепция безотходных систем производства, не наносящая вреда окружающей среде. Нанороботы будут гениально безотходны, они станут прорывом человечества, причем вполне реальным – ведь их создание не противоречит научной картине мира. Надо только подождать пять, шесть, семь десятилетий, а через сто лет наша Земля будет просто в идеальном порядке, – уверена Валерия Прайд.- Как экологу-оптимисту мне хотелось бы верить, что через 100 лет мы, благодаря растущей осознанности потребителей и бизнеса, построим "циклическую экономику", – поддерживает оптимистический сценарий Полина Григорьева. – В этой системе колоссальное место занимает ответственность потребителя: не покупай новое, чини до последнего старое, откажись от личного в пользу совместного потребления. В результате все отходы будут превращены в ресурсы, исчезнут одноразовые предметы из пластика, а упаковка товаров станет полностью биоразлагаемой. При этом вещи будут производиться с учетом их последующего апгрейда и ремонта.При победе экологически ответственного поведения заранее просчитанные варианты переработки и использования отходов, то есть та самая "циклическая экономика", действительно может преобразить технологическую сферу. Вслед за тем последуют и другие, еще более заметные изменения к лучшему.– Сейчас имеются гипотезы о возможности разработки на Луне месторождений топлива. Это приведет к снижению нагрузки на экологию и улучшению состояния антропогенной среды. Также в будущем вероятна перестройка мегаполисов в гиперструктуры по аркологическому типу, что позволит одновременно и увеличить их вместительность для растущего населения, и снизить нагрузку на окружающую среду. Вполне вероятно, что это в свою очередь вызовет некие пока неизвестные нам экологические проблемы, но текущие будут решены и развитый мир справится с этим вызовом своей среде обитания, - предполагает политический аналитик Гражданского комитета России,эксперт по глобальным процессам Дмитрий Лесных.По его мнению, развитые страны мира, которые сегодня являются основными поставщиками мусора, уже находятся на пороге нового технологического скачка. С одной стороны, он приведет к новым методам получения энергии и продукции, с другой – сделает более экологичной работу с отходами.– Поэтому через сто лет текущие проблемы будут неактуальны, в сфере экологии возникнут уже совсем другие вопросы, – подчеркивает Лесных.Антропогенный факторВсе, о чем мы уже говорили, возможно только в том случае, когда человечество осознает необходимость решения мусорной проблемы. Начинать придется с себя – сортируя мусор в собственном домохозяйстве, сдавая батарейки в пункты приема, выбирая экологичную упаковку и так далее. Но что, если людям не хватит сознательности?– Количество производимого мусора – упаковки, одноразовых вещей и так далее - снижаться пока не собирается, – напоминает эколог Мария Савина, руководитель проекта "ЛучшеЧемПакет". – Захоронение ТБО на свалках становится серьёзным источником выбросов метана и сопутствующих газов… Пока разделять и компостировать мусор не станет удобно всем и каждому, пока в магазинах будет продаваться одноразовая упаковка – ситуация будет меняться слишком медленно.Негативный сценарий предполагает обрушение существующих глобальных экосистем под давлением "антропогенного фактора" – проще говоря, деятельности человека. Микрочастицы пластика уже сейчас выявляются практически в каждом водоёме планеты.– На ближайшую перспективу очевидно, что необходимо повышение экологических стандартов для производств (Россия здесь, кстати, идет в ногу со временем и нормы ЭКОна нефтеперерабатывающих предприятиях одни из самых высоких в мире), – рассуждает Дмитрий Лесных. – А также централизованное строительство заводов вторичной переработки отходов. В бытовых же рамках – вести разъяснение населению пользы раздельного сбора отходов, для дальнейшей его переработки и необходимости строительства предприятий по обращению с мусором.Получается, что при правильном обращении с отходами через 100 лет экологическая ситуация на Земле может станет лучше существующей сегодня, однако если человечество допустит ошибки в обращении с отходами, то в будущем это может привести к весьма серьезным последствиям.- Мы допускаем ошибки уже сейчас, откладывать на потом решение проблем недопустимо. Как сказала немецкий политик и эколог Петра Келли: “Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое", – резюмирует Полина Григорьева.