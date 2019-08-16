Воспользовавшись дорожным затором, в автомобиль с пассажирской стороны запрыгнул неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленник ударил водителя...

Инспекторы ГИБДД УВД по ВАО задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя грузового автомобиля и хранении наркотических веществ.В службу «102» обратился мужчина, работающий водителем, и сообщил о разбойном нападении.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель автомашины марки «Газон Некст» следовал по 99 км МКАД, когда, воспользовавшись дорожным затором, к нему в автомобиль с пассажирской стороны запрыгнул неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленник ударил потерпевшего в область груди и нанес резанную рану правой руки. Затем он вытолкнул водителя из салона, после чего скрылся с места происшествия на транспортном средстве.Полицейскими незамедлительно был введен план «Перехват». В ходе оперативно-розыскных мероприятий автоинспекторы остановили указанный автомобиль на 2 км МКАД. 28-летний ранее неоднократный судимый приезжий, похитивший машину, был задержан.В ходе личного досмотра у подозреваемого в кармане брюк были обнаружены 2 свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой 0,49 грамма. Как пояснил задержанный, данный наркотик предназначался для личного употребления.По данным фактам следствием ОМВД России по району Метрогородок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73