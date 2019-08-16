Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 500 граммов...

Оперативники ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с инспекторами столичной Госавтоинспекции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.Столичные полицейские на Варшавском шоссе остановили автомобиль для проверки. У находившегося за рулем 30-летнего водителя было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 500 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22