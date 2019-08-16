Елена Темникова выложила новое фото с необычным макияжем. Поклонники пришли в восхищение.

Елена Темникова выложила новое фото с необычным макияжем. Поклонники пришли в восхищение.Певица является активным пользователем Сети: постояннопубликует селфи, фотосессии, делает кадры на концертах. Недавняя публикацияпривела в восторг ее фанатов.Елена отправилась во Владивосток с выступлением и написалаоб этом в Instagram, сопроводив очередным селфи. Фолловеры отметили, чтоисполнительница сделала очень стильный и красивый макияж, который подчеркиваетее голубые глаза, передает Teleprogramma.pro."Глаза Снежной Королевы, отражение льда, не имеющеедна", "Оооочень красивая", "Вау, макияж бомбезный","Космическая как всегда", – написали восхищенные юзеры. Дело в том,что артистка сделала акцент на глазах, накрасив их бледно-голубыми тенями, каквсегда она выделила губы. Кстати, макияж она умело сочетала с нарядом, которыйтак же имеет пастельный тон. Весь образ звезды напомнил подписчикам настоящуюснежную королеву.