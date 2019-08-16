Елена Темникова выложила новое фото с необычным макияжем. Поклонники пришли в восхищение.
Елена Темникова выложила новое фото с необычным макияжем. Поклонники пришли в восхищение.
Певица является активным пользователем Сети: постоянно
публикует селфи, фотосессии, делает кадры на концертах. Недавняя публикация
привела в восторг ее фанатов.
Елена отправилась во Владивосток с выступлением и написала
об этом в Instagram, сопроводив очередным селфи. Фолловеры отметили, что
исполнительница сделала очень стильный и красивый макияж, который подчеркивает
ее голубые глаза, передает Teleprogramma.pro.
"Глаза Снежной Королевы, отражение льда, не имеющее
дна", "Оооочень красивая", "Вау, макияж бомбезный",
"Космическая как всегда", – написали восхищенные юзеры. Дело в том,
что артистка сделала акцент на глазах, накрасив их бледно-голубыми тенями, как
всегда она выделила губы. Кстати, макияж она умело сочетала с нарядом, который
так же имеет пастельный тон. Весь образ звезды напомнил подписчикам настоящую
снежную королеву.