Юлия Пересильд рассказала, что с детства мечтала стать актрисой. Еще в школе она участвовала в художественной самодеятельности, пела и играла в спектаклях. По словам звезды, никто не верил, что из нее получится что-то стоящее.

Юлия Пересильд рассказала, что с детства мечтала статьактрисой. Еще в школе она участвовала в художественной самодеятельности, пела ииграла в спектаклях. По словам звезды, никто не верил, что из нее получится что-то стоящее.Пересильд поведала, что ее решение уехать из родного Псковаи поступить в московский театральный институт никто не поддержал. Против этойзатеи была даже ее мать. Родительница уговаривала Юлию отказаться от мечты и остатьсяв педагогическом университете, где будущая звезда проучилась всего год.Артистка призналась, что очень любит Москву. "Она абсолютно соответствуетмоей энергетике. Я когда-то в 11 лет сюда приехала на "Утреннюю звезду" с учителямипо музыке. Я сюда приехала, мне здесь стало хорошо. Я почувствовала, что людитакже быстро существуют", – вспомнила артистка первое знакомство со столицей в YouTube-шоу"А поговорить?"Отметим, что город, в который так быстро влюбиласьПересильд, во второй раз встретил ее достаточно прохладно. Первое время Юле и ее подруге,которая рванула в столицу вместе с ней, приходилось ночевать на Ленинградском вокзале.В первую ночь в зале ожидания будущую кинозвезду напугал странного видамужчина."Там ходил чувак, ну просто шериф. Он выглядел как шериф. Унего была шляпа, казаки, он грыз зубочистку. Он ходил и смотрел. Я говорю: "Неприятныйтип. Попахивает продажей в рабство", – рассказала артистка.Пересильд и ее подруга поняли, что оставаться на видуопасно, они пошли в привокзальную комнату матери и ребенка. За небольшую платудежурный разрешил им разместиться в фойе на диване."Чтобы ты понимала мой внешний вид – это важно, у меня былоплатье, оно было такой длины, что все звезды, которые выступают в короткихплатьях – это какая-то дедовская длина. У меня было ситцевое платье красногоцвета в цветочек. Длина его была – краешек попы чуть-чуть был виден. Мокасины красныеи белые носки и коса, которая была чуть длиннее платья", – поделилась артистка.призналась, что так хотела зацепиться в Москве, что подала документы сразу в несколько учебных заведений. По совам артистки,в тот момент ей было все равно, где учиться.Девушке удалось стать студентом Российскойакадемии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Она окончила актерскоеотделение режиссерского факультета в 2006 году. По словам Юлии, ее талант до сих пор у многих вызывает скепсис, а ее достижения обесценивают."Ну как она поступила в театральный институт? Ну, все понятно – черезпостель". О, естественно, это вообще вариант, который всегда у меня, я уженачинаю смеяться на этот счет, потому что надо быть сильной физически ивыносливой, чтобы это было правдой", – смеется