Согласно некоторым данным, Армен Джигарханян утром 15 августа перенес операцию. репортеры узнали о том, как себя чувствует легендарный артист.

Согласно некоторым данным, Армен Джигарханян утром 15 августа перенес операцию. репортеры узнали о том, как себя чувствует легендарный артист.Не успел Армен Джигарханян выйти в свет – открыть новый сезон в своем театре, пообщаться с труппой, сказать приветственную речь, как появилась информация о госпитализации артиста. По некоторым данным, 15 августа легендарному актеру сделали операцию – установили кардиостимулятор последнего поколения. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Как утверждает телеграм-канал Mash, Джигарханян самостоятельно передвигается по палате и отделению. Пока актер мало говорит и общается с врачами, но положительная динамика очевидна.Интересно, что друг артиста Артур Согомонян ничего не говорит об операции. Он утверждает, что Армен Джигарханян на плановом обследовании. Кроме того, раз в два месяца ему капают препараты для поднятия иммунитета. "Он в хорошем настроении и с нетерпением ждет, когда его выпишут. В понедельник Армен Борисович будет в строю. Это крайний срок", – подчеркнул Артур в недавнем интервью.Вообще, про здоровье артиста говорят разное. К примеру, продюсер Марк Рудинштейн утверждает, что у актера обострился сахарный диабет. Не проявляет оптимизма и бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская."Я уверена, что если бы мы встретились, Армен Борисович меня бы не узнал, – заявила киевская пианистка.– Вернее, не смог бы назвать мои фамилию, имя и отчество. Впрочем, не только мои, наверное – провалы в памяти начались еще при мне, хотя тогда мы могли это скрывать".