По версии предварительного следствия, Елена Морева в период с апреля 2013 г. по сентябрь 2014 г. путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан в размере 16 миллионов рублей...

«Сегодня из Болгарии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлена обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.По версии предварительного следствия, Елена Морева в период с апреля 2013 г. по сентябрь 2014 г. путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан в размере 16 миллионов рублей под предлогом оказания помощи в заключении договоров купли-продажи и оформлении в собственность земельного участка. После чего покинула Российскую Федерацию и была объявлена в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по г. Москве.В мае текущего года фигурантка задержана на территории Болгарии», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.