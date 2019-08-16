Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением 17-18 августа 2019 года в городе Москве V Международного фестиваля фейерверков «Ростех» будет ограничено движение транспорта.В ЮАО г. Москвы с 17-18 августа с 12.00 часов до 00.30 часов:- ул. Борисовские пруды (от ул. Ключевая до Каширского ш.);- Хордовый проезд;- Проектируемый проезд № 4902;- проезд под Москворецким путепроводом (на участке Проектируемый проезд № 439 – Каширскоешоссе);- съезд с Каширского шоссе на ул. Борисовские пруды (в сторону области);- Батайский проезд (от дублера ул. Люблинская до ул. Маршала Голованова);- Наташинский проезд.В ЮВАО с 17-18 августа с 16.00 часов до 18.00 часов:- Батайский проезд;- ул. Поречная (от Батайского пр-да до дублера ул. Люблинская);- дублер ул. Люблинская (от Батайского пр-да до Новочеркасского б-ра);- ул. Маршала Голованова (от Батайского пр-до до Новочеркасского б-ра).17-18 августа с 16.00 часов до окончания мероприятия:- дублер Каширского шоссе (в область) от Шипиловской улицы до Орехового бульвара.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршрутыдвижения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81