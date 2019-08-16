Нелли Ермолаева призналась, что ее покусали экзотические насекомые. Подробности экс-участница Дома-2 сообщила в Instagram.

Нелли Ермолаева призналась, что ее покусали экзотические насекомые. Подробности экс-участница "Дома-2" сообщила в Instagram.Нелли Ермолаева уже давно покинула телестройку. За это время она успела попробовать себя в роли телеведущей, открыла салон красоты, вышла второй раз замуж и родила сына. Однако девушке вновь захотелось испытать всю подноготную реалити-шоу. Блогер отправилась на съемки нового YouTube-шоу, которые проходят на необитаемом острове.По признанию Нелли, она отважилась на такой серьезный поступок, потому что захотела перевернуть свое мировоззрение, испытать на прочность свой организм. Оказывается, на проекте "Остров героев" ей приходилось выживать без еды, воды, кровати, телефона и прочих условий. Хотя изначально девушка рассчитывала, что организаторы будут кормить их бутербродами и "укрывать теплыми одеялками", но ничего подобного не было. Кстати, здесь ей пришлось вспомнить прошлое, так как каждый день с проекта уходил один герой, против которого голосовали остальные участники.За время съемок Нелли смогла похудеть на семь килограмм: ела она только щепотку риса, кокосы и пила воду. Однако экс-участнице "Дома-2" пришлось столкнуться с еще одними трудностями и лишиться здоровой кожи. Оказывается, Ермолаева спала на голой земле, и ее постоянно кусали местные насекомые. "Ночью, на голой земле в тропиках они ползали по мне и медленно сжирали.Когда наступала ночь, выползали всякие твари, которые ползали по нам и дико радовались, что 8 идиотов решили изменить свою жизнь у них на территории", – посетовала блогер.Пользователи Сети были поражены выносливостью и смелостью Нелли, хотя изначально многие считали, что шоупостановочно. Сейчас она вернулась в Москву, и счастлива, находясь рядом с мужем и сыном, которых так долго не видела.