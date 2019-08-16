Злоумышленник предоставил сотруднице банка подложные документы для оформления кредита и после того, как получил денежные средства, перестал выходить на связь...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества в сфере кредитования.В полицию с заявлением обратился представитель одного из коммерческих банков. Мужчина сообщил, что гражданин с помощью подложных документов в дополнительном офисе банка на Тверской улице получил в кредит денежные средства, после чего перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 1,4 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Калужской области задержали подозреваемого - 22-летнего приезжего мужчину.Установлено, что подозреваемый для получения кредита предоставил необходимые документы и указал, что работает в коммерческой организации и получает заработную плату. Сотрудники банка, принимая указанные сведения за достоверные, приняли решение о предоставлении гражданину двух кредитов наличными. Однако через некоторое время дополнительная проверка выявила, что подозреваемый в указанной коммерческой организации никогда не работал и соответственно его предоставленные документы являются подложными.Полученными денежными средствами по кредитным договорам злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60